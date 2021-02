Monoclonali e vaccini acquistati in proprio, risoluzione bipartisan

Maggioranza e opposizione prima si scambiano accuse sulla gestione dell'emergenza, poi scrivono un atto unitario di buoni propositi

Dopo lo scontro in Consiglio sulle azioni messe in campo contro il Covis, maggioranza e opposizione trovano l’accordo su una proposta di risoluzione unitaria, approvata all’unanimità. Nella quale si prevede di migliorare il sistema di tracciamento, di accelerare sull’uso degli anticorpi monoclonali e di acquistare vaccini in proprio, se disponibili.

Nel documento sono racchiuse le istanze presentate dalle forze di opposizione in quattro distinte mozioni incentrate sia sulle misure di contenimento della pandemia che sulle misure di sostegno economico e finanziario per le piccole e medie imprese nonché i ristori per le famiglie e per le piccole attività che si trovano in sofferenza.

La risoluzione

La proposta di risoluzione impegna la Giunta a “dare piena e rapida

attuazione di quanto disposto e già approvato nella seduta del 9 febbraio

scorso a seguito delle comunicazioni della presidente Tesei”.

Ed inoltre: richiedere l’accesso a tutte le formulazioni del vaccino validate da Aifa e Ema; chiedere al nuovo Governo di accelerare sui protocolli per rendere operativo l’accordo con le farmacie e dunque l’emendamento alla Legge di bilancio approvato all’unanimità, che prevede che i vaccini sia contro l’influenza che contro il Covid ‘possano essere somministrati in farmacia da un infermiere o da un altro operatore sanitario adeguatamente formato, ovvero anche dal farmacista stesso, sotto la supervisione di un medico.

Tracciamento

Si suggerisce di mettere in campo un progetto a supporto del personale

sanitario per la gestione amministrativa del contact tracing, definendo

sinergie con la rete del Terzo settore umbro, così come con Comuni e Enti

locali della Regione che vorranno aderirvi, attivando altresì dei punti di

tracciamento all’interno dei centri operativi comunali.

Si insiste nel chiedere al Governo la possibilità di utilizzare gli anticorpi monoclonali (unitamente ad altri tipi di cure domiciliari) in virtù del decreto del ministro Speranza che ne autorizza l’uso.

Nel documento si propongono accordi con Asl e Comuni affinché i servizi convenzionati non erogabili in fase Covid possano essere rimodulati, anche individuando con gli Enti gestori prestazioni funzionali ai bisogni legati all’emergenza, soprattutto per l’assistenza alle persone più fragili.

Vaccini

Preso atto della necessità comunque di rispettare la programmazione

nazionale, inserire nelle priorità del piano vaccinale i medici tirocinanti e studenti di area medico-sanitaria e gli informatori scientifici; prevedere protocolli, anche grazie al confronto con le associazioni più rappresentative, per la presa in carico delle persone con disabilità, soprattutto non collaboranti.

Registrata l’efficacia del vaccino anche per le due nuove varianti del

virus sequenziate in Umbria, in sinergia con analoghe iniziative già

annunciate da altre regioni e nel rispetto delle procedure e delle regole

internazionali, attivarsi immediatamente a livello regionale per poter

acquistare vaccini in autonomia da destinare ai nostri cittadini in aggiunta e in parallelo alle forniture nazionali; efficientare la modalità

organizzativa per l’accesso ai punti vaccinali rimodulando gli orari di

accesso e ampliando i giorni di somministrazione; implementare rapidamente la rete dei punti vaccinali sul territorio regionale individuando luoghi facilmente accessibili; rimodulare il Piano vaccini introducendo un doppio criterio di valutazione per le categorie da vaccinare in via prioritaria: anagrafico e di esposizione al rischio professionale.

Sostegni per famiglie

Per le famiglie in difficoltà, si propone di integrare le misure del Governo con interventi volti al rafforzamento dell’assistenza domiciliare, buoni pasto e ogni misura possibile per sostenere la risposta alle difficoltà e al disagio economico causato dalla pandemia; consolidare le misure a sostegno delle famiglie, nei casi di astensione obbligatoria dal lavoro a causa della Dad imposta dall’ordinanza regionale e chiedere al Governo la possibilità di prevedere il congedo parentale specificatamente per la nostra regione e calibrato sulle misure adottate secondo il criterio della massima precauzione.

Aiuti alle imprese

Per le imprese, si chiede di valutare nuove misure o rifinanziare quelle già messe in atto a favore delle imprese e delle partite Iva, soprattutto per le categorie oggi escluse dai ristori regionali; continuare a sostenere

interventi e incentivi economici per investimenti, innovazione, trasferimento tecnologico e digitalizzazione a favore delle Pmi; sostenere e stimolare Gepafin nell’agevolare il credito a favore di piccole e medie imprese umbre, anche attraverso l’uso di strumenti finanziari innovativi, fornendo eventualmente anche assistenza per l’accesso a tali risorse finanziarie volte ad agevolare il superamento dell’attuale crisi dovuta al covid; valutare di inserire nella task force anti crisi rappresentanti degli organi professionali.