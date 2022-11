Monili d'oro rubati durante una compravendita, indagini in corso - Tuttoggi

A essere truffata una donna di Bastia Umbra durante una compravendita avvenuta a Perugia

Tramite una piattaforma di annunci digitale, una donna di Bastia Umbra ha tentato di vendere alcuni monili d’oro dal valore complessivo di oltre 40mila euro. La venditrice era quindi stata contattata da un cliente interessato, con il quale – attraverso un intermediario – aveva fissato un appuntamento per l’acquisto di una parte degli oggetti. Una prima parte della vendita è andata a buon fine, nella seconda invece, che è avvenuta in un locale di Perugia, il presunto “intermediario”, dopo aver ricevuto 700 grammi di monili d’oro, ha consegnato alla vittima delle banconote di grosso taglio avvolte in alcuni sacchetti di cellophane. Quando la donna è andata in bagno per contarle, ha scoperto che erano contraffatte. Uscita dal bagno la vittima ha scoperto che l’uomo si era nel frattempo dato alla fuga. La donna ha sporto denuncia e ora sono in corso le indagini. La Polizia di Stato, per prevenire tali spiacevoli episodi, anche in vista del prossimo “black Friday” e dell’approssimarsi delle festività natalizie, invita i cittadini ad avvalersi dei canali di vendita e acquisto ufficiali e a diffidare dal prendere contatti con venditori o acquirenti non autorizzati.