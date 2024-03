Molestie sessuali e palpeggiamenti a ragazzini, 60enne rinviato a giudizio - Tuttoggi.info

L'uomo è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale. Dopo la denuncia di un minorenne a giugno sono usciti fuori altri episodi

Avrebbe molestato sessualmente più ragazzini, fino a palpeggiare un minorenne in un giardino pubblico. Ora l’uomo, un 60enne di Orvieto, è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Terni.

Le indagini della polizia del commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto sono partite alla fine di giugno dopo la denuncia di un giovanissimo che aveva raccontato di essere stato palpeggiato nelle parti intime dopo essere stato avvicinato dall’uomo mentre si trovava ai giardinetti. Gli investigatori della Squadra Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, hanno dunque svolto una serie di accertamenti, non solo scrupolosi ma anche particolarmente riservati, vista la delicatezza della vicenda, sul conto del sessantenne orvietano.

Secondo l’accusa l’uomo, dopo aver rivolto domande personali al minorenne, ha iniziato a palpeggiarlo nelle parti intime, facendogli proposte a sfondo sessuale. Il ragazzo si è subito allontanato, ha chiesto aiuto e, accompagnato da un adulto, si è recato presso gli uffici della Polizia di Stato dove ha raccontato l’accaduto. Il personale del Commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto ha subito informato dell’accaduto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni la quale ha immediatamente iniziato l’attività di coordinamento delle indagini ed ha delegato la polizia di Stato di Orvieto allo svolgimento di tutti gli accertamenti che il delicato caso richiedeva.

Gli investigatori della Squadra Anticrimine hanno iniziato a cercare dei riscontri ed a raccogliere elementi che consentissero di giungere all’identificazione del presunto molestatore. Al termine delle indagini, gli agenti del Commissariato di Orvieto non solo sono riusciti ad individuare il presunto autore delle molestie sessuali ma, ascoltando alcuni testimoni, hanno anche raccolto elementi relativi ad altri tentativi di molestie sessuali dell’uomo nei confronti di altri giovani minorenni.

Ad accertamenti conclusi, i poliziotti, hanno inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni gli elementi raccolti. Dopo la chiusura delle indagini, nei giorni scorsi il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Terni, su richiesta della locale Procura, ha rinviato a giudizio l’uomo per l’accusa di violenza sessuale.

Si fa presente, inoltre, che il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, al fine di prevenire il verificarsi di simili episodi, ha intensificato i servizi di controllo del territorio non solo con auto con colori d’istituto, ma anche mediante l’impiego di pattuglie in borghese nei pressi delle zone che, secondo le testimonianze raccolte, erano frequentate dall’uomo; dopo gli episodi segnalati che ormai risalgono ad alcun i mesi fa, non sono emersi ulteriori comportamenti sospetti.