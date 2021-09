Miss Mondo Italia, stasera la finale. L’Umbria tifa per Giaele Sbattella

Stasera la serata finale di Miss Mondo Italia, il concorso di bellezza che eleggerà chi rappresenterà la Nazione al concorso di Miss World a Puerto Rico

Grande attesa per la finale di Miss Mondo Italia, il concorso di bellezza che eleggerà chi rappresenterà la Nazione al concorso di Miss World a Puerto Rico. Tra le 25 bellissime in gara ce n’è una sola a rappresentare l’Umbria: la 19enne di Spoleto Giaele Sbattella.

La spoletina infatti nei giorni scorsi ha superato le semifinali e per tutta la settimana ha affrontato le numerose prove che fanno parte quest’anno del concorso. Miss Mondo Italia ha infatti cambiato la sua formula, prevedendo dei test per le partecipanti. Le 25 ragazze in gara hanno affrontato prove di sport, inglese, fotografia, outfit, make-up e social media. Ne è uscita una graduatoria provvisoria che vede Giaele Sbattella a 19 punti, dopo essere stata anche scelta tra le 10 finaliste della categoria top model (qui il video)

L’appuntamento è dunque per questa sera (domenica 26 settembre) dalle ore 20,30 a Gallipoli, nel Teatro delle Feste di Villa dei Fiori. La serata finale sarà presentata dallo chef e conduttore TV Simone Rugiati. Previsti anche tanti ospiti importanti: Fioretta Mari, Cristiano Malgioglio, Roberto Farnesi, Luca Abete ed i giovanissimi fratelli Gargarelli.

Gli aggiornamenti sulla finale di Miss Mondo Italia di Gallipoli saranno pubblicati sui canali social del concorso, Facebook ed Instagram.