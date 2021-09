Miss Mondo Italia, una spoletina tra le 25 alle finali di Gallipoli - Tuttoggi

La 19enne di Spoleto ha superato le semifinali e rappresenterà l'Umbria alle finali di Miss Mondo Italia, in programma il 26 settembre e condotte da Simone Rugiati

C’è una spoletina tra le 25 ragazze che parteciperanno alle finali di Miss Mondo Italia, in programma a Gallipoli.

Si tratta di Giaele Sbattella, 19 anni, studentessa universitaria (è al secondo anno di Economia all’Università degli studi di Perugia), ma anche babysitter ed animatrice per bambini. Giaele era stata scelta tra le semifinaliste della competizione di bellezza e venerdì sera la bella notizia: è approdata infatti in finale a rappresentare l’Umbria.

Non è la prima volta che la giovane spoletina partecipa alle selezioni di Miss Mondo Italia. Anche lo scorso anno era arrivata alle semifinali ed era pronta a partire per Gallipoli. Il concorso nel 2020 è stato però annullato, per colpa del Covid e di alcune polemiche (tanto che la competizione vede ora un nuovo format). Ci ha riprovato dunque quest’anno ed il suo percorso è andato avanti fino alle finali.

Miss Mondo Italia, per l’Umbria c’è Giaele Sbattella

L’annuncio ufficiale dell’ammissione di Giaele Sbattella alle finali di Miss Mondo Italia è stato dato dal concorso con la pubblicazione sulle pagine Instagram e Facebook del video di presentazione della 19enne di Spoleto (clicca qui). Giaele ha dovuto superare alcune prove (fotografia, sport e inglese) ed altre ancora l’attendono.

Presentandosi, la spoletina ha spiegato che nel futuro vorrebbe lavorare nell’ambito dell’amministrazione e della contabilità, magari di qualche importante azienda di moda. “Mi ritengo una persona timida, forse anche troppo, ed è il motivo per cui sto partecipando a questo concorso” spiega nel video Giaele Sbattella. “Sono umile ma allo stesso tempo sono molto testarda“. Sulle nuove modalità del concorso, la ragazza ha spiegato che “sono prove che ritengo non nella mia confort zone ma sono pronta a mettermi in gioco e a scoprire in cosa riesco meglio e in cosa peggio”.

Miss Mondo Italia, il 26 settembre la finale con Simone Rugiati

Per Giale Sbattella continua quindi l’esperienza a Gallipoli, dove il 26 settembre si terrà la finale nazionale di Miss Mondo Italia. A condurla sarà il noto cuoco e volto tv Simone Rugiati.

Tra gli ospiti della serata, Cristiano Malgioglio, Roberto Farnesi, Luca Abete, Rossella Izzo e i fratelli Gargarelli da Tu si que vales. La finalista parteciperà poi alle finali mondiali: la 70esima edizione di Miss World si terrà il 16 dicembre 2021 a Portorico.