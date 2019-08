Miss Italia, 30 bellezze per la corona di più bella dell’Umbria

Giovedì 22 agosto, con inizio previsto per le 21, al Centro Congressi Perugia – Hotel Giò, si terrà la finalissima regionale del concorso nazionale Miss Italia 2019 per l’elezione di “ Miss

Umbria 2019”.

Alla manifestazione, organizzata dalla Delta Events – dallo scorso anno agenzia esclusivista del concorso Miss Italia per la regione Umbria – parteciperanno trenta concorrenti provenienti da varie località dell’Umbria.

Le miss finaliste regionali oltre al prestigioso titolo di “ Miss Umbria 2019”, che consentirà alla vincitrice di rappresentare la regione alla finale nazionale che si terrà il prossimo 6 settembre a Jesolo con diretta tv su Rai Uno, si contenderanno anche gli atri tre titoli satelliti del titolo principe: “ Miss Cinema Umbria 2019”, “ Miss Eleganza Umbria 2019 “ e “ Miss Sorriso Umbria 2019 ”; le vincitrici dei tre titoli satelliti di “ Miss Umbria” accederanno invece alla prefinale nazionale di Miss Italia 2019 che si terrà a Venezia-Mestre dal 26 al 29 agosto.

In gara per il prestigioso titolo di “ Miss Umbria 2019” ci saranno anche le 4 miss che hanno già vinto, nell’attuale edizione del concorso, un titolo regionale abbinato : Giorgia Vitali (Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2019), Leila Rossi (Miss Miluna Umbria 2019), Laura Lanzi (Miss Be_Much Umbria 2019) e Jessica de Grossi (Miss Sport Umbria 2019); a termine di

regolamento, nel caso in cui una di loro quattro dovesse diventare “ Miss Umbria 2019 ”, la fascia precedentemente vinta passerà alla prima miss della classifica di Miss Umbria 2019 non detentrice di un altro titolo regionale.

Le trenta miss, oltre ad effettuare la classica passerella in body istituzionale per le votazioni, presenteranno tre momenti moda dedicati all’abbigliamento pret’a porter firmato Balù Moda, alla moda mare ed ai gioielli Miluna.

Presenterà l’evento Margherita Praticò, agente regionale del concorso, già volto noto di Mediaset ed ex modella internazionale, per la regia di Mario Gori già consulente artistico del Festival di Sanremo e regista di prestigiosi eventi moda. Ospiti della manifestazione numerose ex miss che negli anni passati hanno rappresentato l’Umbria alle fasi nazionali di Miss Italia.

