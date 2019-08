Giorgia Vitali trionfa anche a Gualdo Tadino, è Miss Rocchetta Bellezza 2019

share

E’ stata Gualdo Tadino ad ospitare ieri sera (giovedì 9 agosto) la terza finale regionale di Miss Italia per la regione Umbria. In una gremitissima Piazza Mazzini, la Miss Italia in carica Carlotta Maggiorana ed il sindaco Massimiliano Presciutti hanno consegnato la corona e la fascia regionale di Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2019 alla bellissima 18enne di Perugia Giorgia Vitali, che lo scorso 17 luglio aveva già vinto il titolo provinciale di Miss Perugia 2019.

In gara, ieri sera a Gualdo Tadino, insieme alle 14 finaliste regionali, c’erano anche 11 miss che si contendevano il titolo provinciale di Miss Rocchetta Bellezza Gualdo Tadino 2019, valido come passaporto per la prossima finalissima regionale di Miss Umbria 2019, che è stato conquistato dalla 22enne di Todi Camilla Angeli.

Giorgia Vitali, grazie al titolo regionale vinto, parteciperà in rappresentanza della Regione Umbria alle Prefinali nazionali di Venezia-Mestre, in programma a dal 26 al 29 agosto, dove giungeranno 200 candidate elette nelle regioni; il numero delle candidate sarà ridotto gradualmente fino all’individuazione delle 80 ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Italia 2019 venerdì 6 settembre in diretta dal PalaInvent di Jesolo su Rai Uno alle 21,15.

