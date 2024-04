Minorenne picchiato selvaggiamente da baby gang, indagano i carabinieri - Tuttoggi.info

Un minorenne aggredito in via delle Murelle da un gruppo di ragazzini, ha riportato traumi e ferite con 30 giorni di prognosi

Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Spoleto, guidati dal capitano Teresa Messore, sulla brutale aggressione subita da un minorenne nel pomeriggio di Pasqua da parte di una baby gang. I fatti, riportati da Il Messaggero, si sono verificati lungo via delle Murelle. Il giovanissimo, si tratterebbe di un diciassettenne, sarebbe stato accerchiato da un grupo di ragazzini, anche più piccoli di lui, per essere poi picchiato selvaggiamente.

Secondo quanto ricostruito, il diciassettenne sarebbe riuscito a fuggire per chiedere aiuto poi ad un agente della polizia municipale che passava nella zona (il locale comando tra l’altro è a pochissimi passi da via delle Murelle). Portato al pronto soccorso, il minorenne ha riportato lesioni per 30 giorni di prognosi. Insieme ai genitori ha quindi sporto denuncia ai militari dell’Arma, fornendo elementi utili all’individuazione degli aggressori, che in parte conoscerebbe almeno di vista.