Ministro Urso a Terni per incontrare Confindustria: Area di Crisi Complessa, Polo Chimico e Automotive al centro del tavolo - Tuttoggi.info

Al centro dell’incontro temi di notevole rilevanza per il tessuto produttivo dell’Umbria: la richiesta di una dotazione finanziaria maggiore per l’Area di Crisi Complessa di Terni e Narni, in considerazione dei locali piani di sviluppo industriale; il rilancio del Polo Chimico e dell’area ex Basell; la transizione dell’Automotive; lo studio strategico “Umbria 2032; le difficoltà per accedere al credito d’imposta per innovazione e ricerca.

Transizione dell’Automotive

Particolare attenzione, tuttavia, è stata dedicata alla transizione dell’Automotive. Nella Regione – stando a quanto riportato da Confindustria Umbria – sono 145 le imprese della filiera, con circa 7000 addetti e un fatturato di circa 2 miliardi di euro. “E’ necessario operare affinché possano essere ricompresi anche i biocarburanti, per i quali l’Umbria possiede competenze e asset nelle biomasse”, ha dichiarato Urbani.

“Urban Re-generation” e la creazione del primo Distretto industriale italiano della Sostenibilità

Quest’ultimo, inoltre, ha illustrato il progetto “Urban Re-generation”, che mira alla creazione, nell’area di Terni e di Narni, del primo Distretto industriale italiano della Sostenibilità. Al momento il progetto, avviato nel 2019, sostenuto dalla Fondazione Carit e coordinato dal presidente della Sezione di Terni di Confindustria Umbria, Riccardo Morelli, coinvolge 31 imprese che hanno attuato buone pratiche ambientali e sociali.

Lo studio strategico “Umbria 2032”

Invece, per quanto riguarda lo studio strategico “Umbria 2032”, finalizzato a contribuire al rilancio del territorio con l’analisi del posizionamento strategico della manifattura e dell’industria regionale, e grazie all’identificazione di un modello economico e di sviluppo in grado di valorizzare le opportunità del PNRR, è stato annunciato che sarà presentato a Perugia e a Terni nel mese di giugno.

“Ci farebbe piacere mostrare i risultati dello studio al Ministero e valutare la possibilità di avere un supporto pubblico per la messa a terra dei progetti Bandiera”, ha precisato Urbani.

La visita negli stabilimenti dell’acciaieria

La giornata del ministro Urso a Terni si è conclusa in viale Brin, negli stabilimenti di Ast, dove è giunto alle 18.00 in punto per una visita. “L’arrivo del ministro del MIMIT non sia un’altra occasione persa: il Governo – affermano CGIL e FIOM Terni – convochi le parti sociali per arrivare in tempi rapidi alla sottoscrizione dell’accordo di programma e alla discussione del piano industriale”.

“Dopo oltre un anno dall’acquisizione – aggiungono i sindacati – siamo fermi alle linee guida, e il tempo che passa può rappresentare un problema per la conferma degli investimenti, per gli assetti produttivi e societari della nuova proprietà”.