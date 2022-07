Dal Ministero oltre 1,6 milioni per realizzare 2 nuove palestre a Cerqueto e Cartiere - Tuttoggi

In Umbria, per quanto riguarda le palestre di nuova costruzione, su oltre 20 domande ricevute solo il Comune di Gualdo Tadino ha ottenuto finanziamenti per i due progetti sopracitati. “Un’altra promessa mantenuta – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti – visto che ci eravamo impegnati da qualche tempo con il Dirigente dell’Istituto Comprensivo, oltre che con le Pro Loco delle due frazioni, per realizzare palestre moderne e all’avanguardia nei due poli scolastici esistenti. Queste nuove strutture saranno messe al servizio di tutti. Sono 2 progetti che la nostra Amministrazione avrebbe comunque portato avanti con risorse proprie, a prescindere dall’arrivo di altri finanziamenti. Ora ovviamente, con questo finanziamento, le risorse risparmiate avranno modo di essere utilizzate per realizzare altri interventi in altre frazioni del territorio”.

I due progetti delle nuove palestre scolastiche presso Cerqueto e Cartiere, saranno prossimamente presentati ufficialmente alla cittadinanza, in un incontro dove saranno presenti i tecnici che illustreranno le soluzioni progettuali individuate per realizzare le due nuove strutture.