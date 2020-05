Minimetrò, da lunedì 8 passeggeri per vettura

Minimetro, da lunedì 1° giugno potranno salire 8 passeggeri in ogni vettura, oltre il posto per l’utente con disabilità. Due in più, dunque, rispetto alle attuali norme anti Covid.

Il provvedimento è stato assunto congiuntamente all’Amministrazione comunale a seguito della positiva verifica, dopo la riapertura dell’impianto dal 18.05 maggio, del regolare flusso e dell’utilizzo in assoluta sicurezza del sistema trasportistico.

Mascherina e distanze

Il Comune ricorda l’obbligo della mascherina per l’utilizzo del minimetrò ed il mantenimento della distanza di almeno 1 metro all’interno delle vetture.

Festa della Repubblica

Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, secondo l’attuale orario di esercizio, il Minimetrò resterà chiuso.