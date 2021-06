L’uomo all’interno della propria abitazione, armato di un grosso coltello e di un seghetto, minacciava la madre convivente, di 65 anni, vedova

Nella giornata di ieri 15 giugno, in due distinte occasioni, i Carabinieri di Terni hanno arrestato un uomo per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia: si tratta di C.D., ternano classe 1977, già noto alle Forze dell’ordine.

Coltello e seghetto

L’uomo all’interno della propria abitazione, armato di un grosso coltello e di un seghetto, minacciava la madre convivente, di 65 anni, vedova, pensionata, che si era dovuta rinchiudere all’interno della propria camera da letto per sfuggire all’aggressione del figlio che armato tentava di estorcerle soldi, il libretto postale ed il telefono cellulare al fine di comprare alcolici. L’arrestato è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.