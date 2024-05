Migliaia di pellegrini a Cascia per la festa di Santa Rita | Foto - Tuttoggi.info

Solenne pontificale presieduto dal cardinale Prevost: "Il suo messaggio ed esempio rimangono attuali per noi"

Sono arrivate da tutta Italia, ma anche dall’estero, le migliaia di pellegrini che oggi hanno invaso Cascia per la festa di Santa Rita, con le strutture ricettive al pieno. Le tradizionali celebrazioni, iniziate nei giorni scorsi, hanno visto questa mattina il corteo storico da Roccaporena al capoluogo, fino alla celebrazione del solenne pontificale da parte del Cardinale Robert F. Prevost osa, Prefetto del Dicastero dei Vescovi. Cerimonie che sono state trasmesse in diretta streaming anche sui canali social del monastero di Santa Rita.

A concelebrare la santa messa anche l’arcivescovo di Spoleto – Norcia, monsignor Renato Boccardo, ed il priore generale degli Agostiniani, padre Alejandro Moral. Mentre tra i presenti, oltre al sindaco di Cascia Mario De Carolis (e l’omologo di Enna, città quest’anno gemellata con Cascia nel nome della santa degli impossibili), c’erano la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ed il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, senatore Guido Castelli.

“Oggi – ha detto il cardinale Prevost nell’omelia – è un giorno di grande festa perché celebriamo la santità di Dio che si è fatta visibile nella vita di Santa Rita. Lei, con l’aiuto della grazia di Dio, ha incarnato la fede, la speranza e la carità cristiana. Anche se sono passati tanti secoli da quando Lei abitava a Roccaporena, e successivamente presso il Monastero di Cascia, il suo messaggio ed esempio rimangono attuali per noi”.

“Papa Francesco – ha ricordato – ci ha invitato a vivere questo 2024 come l’Anno della Preghiera in preparazione al Giubileo del 2025, e Santa Rita ci aiuterà a riscoprire il valore del dialogo con Dio che è fondamentale nella vita spirituale. Tante volte chiederemo per noi e per gli altri; la nostra preghiera sarà un’intercessione per gli altri“. Quindi l’appello per la pace nel mondo: “In questi tempi colpiti dalla violenza della guerra dove sembra che la rivalità e l’odio abbiano l’ultima parola, Santa Rita appare chiaramente come un’agente di autentica pace e riconciliazione. A lei, che è riuscita a ottenere la riconciliazione tra la sua famiglia e quella del suo defunto marito, chiediamo, con la nostra preghiera, che ci aiuti ad avere il dono della pace nel mondo, specialmente in Medio Oriente, in Ucraina e in tanti posti dove il grido degli innocenti non viene ascoltato”.

Un appello che ribadisce – a conclusione dei festeggiamenti – anche da suor Maria Rosa Bernardinis, Madre Priora del Monastero Santa Rita da Cascia. “La santità della nostra amata Rita – è il suo commento – passa per la sua umanità, come figlia, donna, moglie, madre e suora calata nel mondo e in relazione con l’altro. A conclusione della Festa a lei dedicata, voglio lanciare con forza un nuovo appello per la pace nel mondo, a partire dalle martoriate Ucraina e Terra Santa, ricordando che essa dipende proprio dalla salvaguardia della nostra umanità. Che passa dall’amore per il prossimo, attraverso l’empatia, la compassione, il rispetto reciproco, la solidarietà. Invito tutti a coltivare la cura dell’altro e il dialogo, con la consapevolezza che ogni vita è sacra. E che non esiste amore senza giustizia, né giustizia senza amore”.