Terni, Carabinieri 'salvano' coppia di anziani - Tuttoggi.info

Lei non riusciva a salire sul letto e il marito non riusciva ad aiutarla: coppia di anziani chiamano i Carabinieri di Terni

Nella serata di giovedì 13 giugno all’operatore del 112 della Centrale del Comando Provinciale è giunta una chiamata: una signora ultraottantenne, con problemi di deambulazione, ha chiesto perché non riusciva a coricarsi. Il marito della donna, anziano come lei, aveva difficoltà ad aiutarla e la coppia non sapeva più cosa fare. In prima battuta la voce rassicurante dell’operatore è stata di conforto e supporto agli anziani e, in breve tempo, un equipaggio della Sezione Radiomobile è giunto presso l’abitazione degli anziani coniugi. La coppia ha fatto entrare i Carabinieri che, dopo essersi intrattenuti alcuni minuti, hanno aiutato la donna a mettersi a letto. Così le iniziali preoccupazioni sono svanite e si sono tramutate in un sincero ringraziamento ai Carabinieri intervenuti.