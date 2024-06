Il Thyrus di Terni è il drago d'acciaio più grande d'Italia | Il programma dell'inaugurazione - Tuttoggi.info

Il drago di Terni, Thyrus, pronto a svelarsi alla città. Oggi l'inaugurazione con il volo della formazione aerea Thyrus Flying Team

Il grande progetto del nuovo drago d’acciaio è giunto alla sua forma finale e per celebrare la nascita

di questa creatura, a conclusione de “Le giornate del Drago”, il Thyrus di Terni, già posato sul basamento della rotonda Alfredo Filipponi nei giorni scorsi, spiccherà il volo sulla città. Il drago è stato poi coperto in attesa dell’inaugurazione di oggi, 15 giugno.

Inaugurazione del Thyrus, il programma

Alle 16:00 inizieranno le estemporanee di pitture ed esposizioni di circa 50 artisti, a cura dell’Associazione

Thyrus nella zona della “Prua” di viale Lungonera. Contestualmente nella Sala dell’Orologio del

CAOS, inizierà la seconda giornata di conferenze, a cura di Daniela Zannetti, riguardanti il drago

come tema di comunicazione culturale e “pop”, l’uso dell’acciaio nel panorama artistico

contemporaneo, con gli interventi di Daniela Zannetti, giornalista e curatrice d’arte; Lorenzo

Rubini, storico e critico d’arte; Lorenza Fruci, giornalista e manager culturale; Alberto Borgatta,

storico e divulgatore; Andrea Forges Davanzati, scultore internazionale, Simone Pezzè, Texture artist

e docente IED Roma e Andrea Salvatori, architetto e Graphic 3D Designer VFX per il cinema. Alle

17:00 ci sarà la proiezione del filmato dedicato alla storia ed ai personaggi di Terni realizzato da

Euromedia, allo stesso tempo inizierà la sfilata di tutte le società sportive aventi come simbolo il

Drago, il corteo in abito storico con la banda musicale e alle 19:00 voleranno sui cieli della città la

formazione Thyrus Flying Team facenti parte dell’organizzazione Aero Club di Terni. A partire dalle 19:30 inizierà il cerimoniale dell’inaugurazione del Thyrus, alla presenza dell’autorità, accompagnato da un ensemble con le musiche di Ennio Morricone e da uno spettacolo danzante curato dalla Musical Academy.

Tutti i partecipanti al progetto

Il progetto “Il Drago per Terni” non sarebbe stato realizzabile senza il supporto di chi ha creduto in

noi fin dal primo momento: il Comune di Terni il patto di collaborazione, Fondazione Carit, Arvedi

AST, Onirico di Sefin, ASM, ACTL, ALIS, Baronci, Enel, Ternana, Pucci, Banca Mediolanum,

Tecnospo, Mariotti Lamberto, Assicurazione Febbraro&Avorio, Cipiccia, Marcangeli, Saldumbra,

Umbria Energy, COSP, Certat, Fare Domus, 7incondotte, Asciutti e di chi ha partecipato alla

celebrazione del simbolo cittadino con “Le giornate del Drago”: Comune di Terni, Cenci noleggi,

Mamà outdoor, Tech VisionLed, ASM, Ternana, Tip energia, Fattore Umbro, Roba da Malti, RM

Fitting, Fare Domus, Studio DeGiorgis, Krea Costruzioni