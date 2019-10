Mezzo pesante perde gasolio sulla Perugia Bettolle, asfalto danneggiato | Chiusa l’uscita per Ferro di Cavallo

Sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle è provvisoriamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Ferro di Cavallo per chi viaggia in direzione Perugia/Ponte San Giovanni a causa dello sversamento di gasolio da parte di un mezzo pesante. In alternativa è consigliata l’uscita allo svincolo di Madonna Alta.

Lo sversamento di gasolio ha interessato nel primo pomeriggio la corsia di marcia tra Olmo e Ferro di Cavallo. Il personale Anas è intervenuto sul posto per le operazioni di bonifica, al termine delle quali è stato riaperto si l’ingresso allo svincolo di Olmo che l’intero tratto di corsia di marcia fino a Ferro di Cavallo.

La rampa di uscita dello svincolo di Ferro di Cavallo ha invece subito danni più importanti, rendendo necessario un intervento di rifacimento dell’asfalto che avrà inizio già da domani.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

