Meteo weekend, sabato stabile e poco nuvoloso - Tuttoggi

Domenica, piogge sparse in mattinata in generale esaurimento nel pomeriggio. Neve oltre 1100 metri di quota, in calo a 800 in serata

Umbria

Sabato. Tempo stabile in mattinata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio, nubi compatte nel pomeriggio. In serata il tempo peggiorerà con piogge sparse su tutti i settori; neve oltre i 1800 metri.

Domenica. Piogge sparse in mattinata in generale esaurimento nel pomeriggio, neve oltre 1100 metri di quota. In serata le piogge interesseranno gran parte della regione con quota neve in calo fino ad 800 metri nella notte.

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con isolate piogge tra Liguria e Valle d’Aosta. Al pomeriggio attesi fenomeni sparsi sull’arco Alpino e possibili nubifragi sulla Liguria; variabilità asciutta altrove. In serata maltempo in estensione sulle regioni del nord-est con nevicate attese fino a quote basso collinari.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi su tutti i settori, eccetto locali piogge a nord della Toscana. Al pomeriggio atteso un aumento della nuvolosità con isolati acquazzoni sulla Toscana e pioviggini sul Lazio. In serata peggiora sulle regioni Tirreniche; neve in Appennino fin verso i 1600-1800 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli soleggiati eccetto isolate piogge sulla Sicilia settentrionale; nuvolosità irregolare sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora ampi spazi di sereno su tutti i settori; precipitazioni sparse attese sulla Sardegna. In serata maltempo in arrivo su Campania e Molise; piogge persistenti sulla Sardegna. Nessuna variazione di rilievo altrove.

Temperature minime in generale calo; massime stabili o in aumento al sud; stazionarie o in lieve calo al centro-nord.

