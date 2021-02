Meteo weekend, sabato stabile e nuvolosità irregolare - Tuttoggi

Domenica, qualche nube nelle ore mattutine su gran parte della regione, sole prevalente al pomeriggio sull’intero territorio; tempo stabile



Umbria

Sabato. Giornata caratterizzata dal tempo stabile con cieli in prevalenza irregolarmente nuvolosi su tutti i settori sia in mattinata sia poi al pomeriggio; nuvolosità in esaurimento nelle ore serali su tutta la regione.

Domenica. Qualche nube nelle ore mattutine su gran parte della regione, sole prevalente al pomeriggio sull’intero territorio; tempo stabile in serata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Italia per il 20 febbraio

AL NORD

Giornata con molte nubi al nord nel corso delle ore diurne, con pioviggini sulla Liguria. Condizioni meteo invariate anche nel corso della serata, con cieli sereni o poco nuvolosi sull’arco Alpino.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi sulla Toscana, poco nuvoloso sui restanti settori. Nel corso del pomeriggio non sono attese grosse variazioni, con cieli irregolarmente nuvolosi sulla Toscana. Attese aperture tra Umbria, Toscana e Lazio in serata, con maggiori addensamenti nella notte sulle coste Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata prettamente stabile sui settori meridionali, con qualche apertura sulle Isole Maggiori e cieli poco nuvolosi sulle regioni peninsulari al mattino. Tra pomeriggio e sera non sono attese variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti nella notte sulla Puglia.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos