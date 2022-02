Meteo weekend, sabato asciutto e nuvolosità irregolare - Tuttoggi

Domenica, nubi basse in mattinata con tempo asciutto su tutti i settori, sereno o poco nuvoloso nelle ore pomeridiane. In serata il tempo sarà stabile

Umbria

Sabato. Tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio su tutti i settori della regione; nuvolosità in aumento nelle ore serali sempre con tempo asciutto, qualche pioviggine in arrivo nella notte sui settori settentrionali.

Domenica. Nubi basse in mattinata con tempo asciutto su tutti i settori, sereno o poco nuvoloso nelle ore pomeridiane. In serata il tempo sarà stabile con cieli irregolarmente nuvolosi.

Nazionale

AL NORD

Maltempo al mattino con piogge sparse, nuvolosità irregolare e tempo asciutto sui settori Alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli coperti su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo, con temporali in transito sulle coste del nord-est. Miglioramento atteso in nottata.

AL CENTRO

Nuvolosità irregolare al mattino sui settori Tirrenici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nubi in transito su tutti i settori, con deboli piogge a partire dalla Toscana. In serata attesi cieli coperti su tutti i settori con piogge in espansione anche sull’Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Prevalenza di cieli sereni al mattino, con nubi basse su Campania, Basilicata e Isole Maggiori. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito su tutte le regioni del meridione.

Temperature minime in generale rialzo; massime in diminuzione al nord, stazionarie o in aumento al centro-sud.

