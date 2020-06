Meteo weekend, instabile e piogge a partire da sabato - Tuttoggi

Umbria

Tempo prevalentemente instabile nel fine settimana: piogge a partire dalle ore pomeridiane di sabato su gran parte della regione ed estesi anche alla serata.

Instabilità prevista anche per domenica con fenomeni intensi nel pomeriggio su tutti i settori, precipitazioni sparse in serata

Italia

.AL NORD Piogge al mattino sulle regioni nord occidentali, maltempo in estensione anche sul resto del settentrione al pomeriggio e in serata con piogge o temporali sparsi.

AL CENTRO Nubi in aumento sin dalle prime ore della giornata con deboli fenomeni sulle coste tirreniche. Ulteriore peggioramento nelle ore pomeridiane e serali su praticamente tutti i settori con temporali anche intensi sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE Maltempo sulla Sardegna in rapido allontanamento già nel primo mattino, nubi in aumento al pomeriggio e in serata sulle zone peninsulari e in Sicilia con deboli piogge possibili sulle coste tirreniche.

Temperature stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, massime in calo al Nord

