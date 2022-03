Meteo 22 marzo, previsto sole in Umbria - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani, 22 marzo 2022, a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio nel corso delle ore mattutine e pomeridiane. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Italia

AL NORD

Al mattino assenza prevalente di nuvolosità così come al pomeriggio. In serata non sono attese variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, eccetto isolati addensamenti in Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sereno al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio attesa innocua stabilità sulle aree interne della Sicilia, con neve dai 1100 metri; nuvolosità in aumento anche su Sardegna, Campania e Calabria, ma in un contesto asciutto. In serata tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime generalmente stazionarie e massime in lieve aumento.

