Mense scolastiche, iscrizione entro il 20 agosto

Tutte le fasce di agevolazioni previste in base al reddito

Domenica 20 agosto 2023 scade il termine per l’ iscrizione al servizio mensa per l’anno scolastico 2023/2024. L’ iscrizione deve essere effettuata online, accedendo tramite SPID o CIE, alla piattaforma Spazio-Scuola (https://bit.ly/3GcqJ65)dal genitore che intende portare in detrazione la spesa ai fini fiscali.

Come iscriversi

Al primo avvio dell’app occorre inserire nell’apposito campo il Codice di Attivazione 7021641201 valido per il Comune di Spoleto. L’ iscrizione al servizio è necessaria in caso di nuovo utente o di passaggio tra un ciclo scolastico e l’altro. Sempre il 20 agosto scade il termine per le richieste di agevolazione/riduzione delle tariffe applicate al servizio. In questo caso le richieste di agevolazioni vanno presentate ogni anno. Possono presentare le domande di iscrizione, agevolazione e riduzione, coloro che entro il termine del 20 agosto risultano in regola con i pagamenti del servizio. Potranno essere accettate domande oltre il termine del 20 agosto solo in casi di oggettiva eccezionalità se adeguatamente motivata.

Cosa fare in caso di rinuncia

In caso di rinuncia al servizio occorre produrre apposita dichiarazione e dovranno tuttavia sempre essere segnalate le variazioni di scuola, dei dati identificativi personali e contatti utilizzando la stessa piattaforma. Al momento dell’iscrizione occorre selezionare il tipo di refezione in base al centro cottura di riferimento:

1. refezione B+: per le scuole d’ infanzia di Beroide, Collodi, Le Corone, Maiano, Protte, S Brizio, Villa Redenta, Eggi, Pratofiorito e San Giacomo, e scuole primarie Le Corone, S. Giacomo, Villa Redenta, XX Settembre e Beroide.

2. refezione CIR: per le scuole d’ infanzia di Baiano, San Martino e Morro, e scuole primarie S. Giovanni e S. Martino.

Sono previste tariffe agevolate per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 25.000,00. La richiesta deve essere presentata ogni anno ed inoltrata tramite la piattaforma Spazio-Scuola accedendo alla sezione iscrizioni /aggiornamento dati/rinnovo del menù principalehttps://bit.ly/3GcqJ65

Sei le fasce di agevolazioni previste

Da € 0 ad € 1.000,00 esenzione totale Da € 1.001,00 ad € 3.000,00: 1° figlio € 1,56; 2° figlio € 1,09; 3° figlio € 0,94 Da € 3.0001,00 ad € 8.000,00: 1° figlio € 2,61; 2° figlio € 1,83; 3° figlio € 1,57 Da € 8.001,00 ad € 16.000,00: 1° figlio € 3,53; 2° figlio € 2,47; 3° figlio € 2,12 Da € 16.001,00 ad € 25.000,00: 1° figlio € 4,22; 2° figlio € 2,95; 3° figlio € 2,53 Oltre € 25.000,00: 1° figlio € 4,97; 2° figlio € 3,48; 3° figlio € 2,98

A partire dal 28 ottobre 2021, l’unica modalità di pagamento dei servizio è il sistema pagoPA. Tutte le informazioni utili sono reperibili al seguente link https://bit.ly/3DCtIo7. Per la richiesta di dieta speciale occorre compilare il modulo (https://bit.ly/3KM60tF) indicando se la richiesta si riferisce a motivi etico-religiosi (da richiedere solo all’inizio del ciclo scolastico) o per motivi di salute (allergie, intolleranze, celiachia,ecc.) da richiedere all’inizio di ogni anno scolastico. Si garantisce la somministrazione della dieta a partire dal quinto giorno successivo a quello della presentazione della richiesta. La richiesta di dieta va inviata ad ufficio.mensa@comune.spoleto.pg.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio servizi educativi per l’infanzia, servizi scolastici ed interventi educativi per le famiglie ai numeri 0743 218533 – 520 – 540 o scrivere all’email ufficio.mensa@comune.spoleto.pg.it.