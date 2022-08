Meno contagiati Covid, per ora tornano “bianchi” alcuni posti letto in ospedale

Le decisioni per gli ospedali di Perugia, Foligno, Terni, Branca e per la Rsa Seppilli | Appello a vaccinarsi contro il rischio di malattia grave

Scende in Umbria il numero dei contagiati dal Covid e la Direzione regionale Salute e Welfare dispone una graduale riconversione dei posti letto Covid in “bianchi”, cioè destinati ai malati, nei vari reparti, non positivi al virus.

Nel dettaglio, da oggi, lunedì 29 agosto, vengono riconvertiti 10 posti letto all’Azienda Ospedaliera di Perugia, 6 posti letto all’Ospedale di Foligno, 8 posti letto all’Ospedale di Branca.