Medico sospeso per molestie sessuali, la nota dell’Ospedale

Il direttore Marcello Giannico: Indagini ancora in corso, massima collaborazione dell'Azienda all'autorità giudiziaria

Medico sospeso dopo le accuse di molestie sessuali in reparto, il direttore dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, assicura: massima collaborazione nelle indagini all’autorità giudiziaria.

Era stata la stessa Azienda ospedaliera a denunciare il medico dopo aver raccolto la testimonianza di due specializzande nei confronti delle quali il dirigente medico aveva fatto pesanti avances sessuali.

Le indagini hanno trovato dei primi riscontri al racconto delle giovani dottoresse, tanto da indurre il gip ad emettere il provvedimento di sospensione dall’incarico in ospedale.

Molestie sessuali, indagini ancora in corso

“In merito alla vicenda della sospensione del dirigente medico indiziato per molestie sessuali nei confronti di colleghe – la nota dell’Azienda ospedaliera a nome del direttore Giannico – la direzione aziendale ha fornito la massima collaborazione nelle indagini all’Autorità giudiziaria e, alla formalizzazione del provvedimento interdittivo, attivato le procedure finalizzate a valutare il comportamento del dipendente sotto il profilo disciplinare. Le indagini sono ancora in corso e coperte dal segreto d’ufficio. Ringraziamo l’autorità giudiziaria per il lavoro svolto – conclude la nota dell’Ospedale – e auspichiamo una rapida conclusione delle stesse con una chiara identificazione delle responsabilità”.