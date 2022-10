Maxi rissa fuori discoteca, Daspo per 8 giovani | Gli sarà vietato ingresso nei locali per 2 anni - Tuttoggi

I provvedimenti sono stati emessi dal Questore di Perugia nei confronti degli 8 protagonisti della violenta lite dello scorso 9 ottobre a Città di Castello, arrestati e poi tornati in libertà | Non potranno entrare in nessun locale della Provincia per 18/24 mesi

Il Questore di Perugia ha emesso 8 Daspo urbano nei confronti di altrettanti giovani (tra i 18 e 27 anni) che, lo scorso 9 ottobre, si erano resi protagonisti di una violenta rissa nel piazzale esterno di una discoteca di Città di Castello.

I provvedimenti sono stati notificati dai carabinieri tifernati che, in occasione dell’evento, erano intervenuti tempestivamente arrestando gli 8 ragazzi (poi tornati in libertà) e impedendo che la situazione degenerasse ancora di più.