Maxi rissa fuori discoteca, convalidati arresti ma revocati domiciliari | Gli 8 giovani tornano liberi - Tuttoggi

Il parapiglia sarebbe nato in seguito ad un alterco, forse per futili motivi, nato tra un gruppo di ragazzi locali e dell’Aretino, che ha poi dato vita ad un rissa che avrebbe coinvolto addirittura 20 persone in tutto.

Tempestivo e decisivo, anche per evitare conseguenze peggiori, è stato l’intervento dei carabinieri, fortunatamente presenti in gran numero in virtù dei controlli di routine del sabato notte. Sul posto, dopo che i militari hanno sedato con fatica i tafferugli, è arrivato anche il 118 per le prime cure ai 5 giovani rimasti feriti, di cui due portati in ospedale e dimessi 12 ore dopo.

Tra calci, pugni e bottigliate alcuni di loro hanno riportato escoriazioni e ferite non gravi, procurate anche da diversi colpi inferti con un coltello da cucina (quello usato per affettare il pane) con una lama di oltre 20 cm. Proprio il possessore di quest’arma è l’unico degli 8 ragazzi tornati liberi a cui il giudice ha imposto l’obbligo di presentazione in caserma.

Il processo a carico degli 8 giovani – accusati di rissa aggravata e lesioni ma anche (solo per due di loro) di detenzione di oggetti atti ad offendere (oltre al coltello è stato rinvenuto anche dello spray urticante) – è stato aggiornato al prossimo 14 novembre.