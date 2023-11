Maxi controlli sul raccordo per Halloween, 9 multe ma nessun ubriaco alla guida - Tuttoggi.info

Controllati nella notte di Halloween oltre 150 guidatori a Terni: nessuno è risultato positivo all’alcoltest

Controlli straordinari dei carabinieri sul raccordo nella notte di Halloween, con una piacevole sorpresa: nessuna delle persone alla guida sottoposte ad alcoltest è risultata ubriaca. I controlli, però, hanno portato ad emettere 9 multe per violazioni al codice della strada, mentre 4 giovani sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana.

I controlli sono scattati lungo il raccordo autostradale Terni – Orte (Ss675) da parte dei militari dell’Arma della Compagnia di Terni, che hanno deviato il traffico stradale all’interno di un’area di servizio, sottoponendo così a controllo tutte le autovetture provenienti dalla parte meridionale della provincia e dai territori limitrofi.

Numerosi i giovani fermati tra quelli diretti nelle discoteche del perugino, molti dei quali mascherati di tutto punto; globalmente sono state sottoposte ad accurato controllo 43 autovetture ed identificati 85 soggetti. Singolare il caso di due ragazzi, travestiti da diavoli, che, all’atto del controllo, tentennavano nell’aprire il finestrino: all’ennesimo invito, una volta abbassato il vetro, una coltre di “fumo aromatico” investiva gli operatori, al punto che i due consegnavano spontaneamente due canne già preparate.

Nel corso del servizio di Halloween, conclusosi alle prime ore dell’alba, sono stati inoltre controllati – tramite apposito precursore – oltre 150 guidatori: nessuno è risultato positivo all’alcoltest, a riprova che le prolungate campagne informative, oltre ai controlli sempre più incisivi delle forze dell’ordine, iniziano a sortire benefici effetti sull’educazione civica degli automobilisti.

