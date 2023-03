Masso caduto lungo la Terni-Rieti, ecco i percorsi alternativi

Masso caduto lungo la Terni-Rieti, ecco le deviazioni e i percorsi alternativi sulla Sp79 Ternana

Dopo la caduta del masso sulla Sp 79 Ternana, fra Marmore e Piediluco, in località Mazzelvetta, la Provincia ha chiuso al traffico veicolare il tratto interessato per motivi di sicurezza. Questi i percorsi alternativi (con foto in coda al testo):

a) Per le automobili, i furgoni e altri mezzi commerciali o civili con massa inferiore a 3,5 tonnellate dal km 24+700 della Sr 79 Ternana nel centro abitato di Marmore proseguire sulla stessa fino all’innesto a Piè di Moggio con la Terni-Rieti (Ss bis 79 Ternana) e poi su Sp 62 della Stazione di Piediluco fino all’innesto con la Sp 79 Ternana al km 23+600 (trattoria da Teresa) in direzione Piediluco.