Massa Martana, tante iniziative per le feste: oggi ci sono gli zampognari - Tuttoggi.info

Tante iniziative promosse dal Comune di Massa Martana, associazioni, comunanze agrarie e consulta dei giovani: il programma

Tante iniziative a Massa Martana in occasione delle festività natalizie 2023, tra i quali il famoso presepe di ghiaccio. Appuntamenti iniziati già da un mese e che vedono il clou in questi giorni. Oggi (23 dicembre) alle ore 17 si potrà assistere alla caratteristica esibizione degli zampognari di Sonidumbria. Per le vie del borgo, gli zampognari eseguiranno il repertorio di Novene natalizie in costume, a cura dell’associazione Filarmonica umbra, con il sostegno di Fondazione Perugia. Sempre oggi, alle 18, ci sarà la santa messa nella chiesa di San Felice con la benedizione della mostra “Presepi d’Italia”; parteciperà il coro della basilica di San Pietro d’Assisi. In contemporanea è prevista l’accensione della Natività nella frazione di Viepri, a cura della locale Pro loco.

Il giorno della Vigilia, alle ore 18, la festa degli auguri… aspettando Babbo Natale. Ci sarà infatti la consegna dei regali alle bambine ed ai bambini del territorio, a cura della Pro loco di Massa Martana. Il 26 dicembre alle 14,30 la Pro loco massetana propone in pizza Umberto I la Festa della Nociata. Mentre il 29 dicembre alle 17 ci sarà un momento dedicato all’economia locale con un incontro sulla salvaguardia e la coltivazione del tartufo (teatro Consortium a cura delle Comunanze agrarie di Massa Martana e Viepri e la collaborazione della Pro loco di Massa Martana). Sempre il 29 dicembre, alle 20, al circolo di Castelrinaldi, si terrà la tombolata di fine anno promossa dall’associazione Amici di Castelrinaldi. Mentre il 30 dicembre alle 21,15 al teatro Consortium andrà in scena Torquato Tasso di J.W. Goethe, progetto e regia di Alessandro Machia, direzione artistica Magazzini artistici e produzione Zerkalo. Sempre lo stesso luogo ospiterà il Concerto di Capodanno, alle ore 17, con l’esibizione della banda comunale di Massa Martana. Mentre il 5 gennaio, alle 20, la Pro loco di Colpetrazzo ospiterà la Cena “Aspettando la Befana”, con gara di dolci per grandi e piccini. Per terminare poi il 6 gennaio alle 17,30 al teatro Consortium con “La vera storia della Befana”, spettacolo di teatro di figura a cura di Tieffeu.

In programma, durante le festività, la rassegna “Christmassa al cinema”, a cura della Consulta giovanile di Massa Martana: al teatro Consortium la proiezione di cinque film natalizi, con ingresso gratuito, alle ore 21. Dopo il primo appuntamento ieri sera, con “Gli eroi del Natale”, il 27 dicembre sarà proposto “Home sweet home alone. Mamma ho perso l’aereo”; il 29 dicembre “Un bambino chiamato Natale”, il 2 gennaio “La banda dei Babbi Natale” ed infine il 7 gennaio “Klaus. I segreti del Natale”.