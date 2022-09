Marsciano, dal Pnrr risorse per nuova mensa alla scuola di Ammeto e la progettazione di 3 opere pubbliche - Tuttoggi

Ammonta invece a complessivi 760.500 euro l’importo di cui il Comune potrà disporre per finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva di tre importanti opere pubbliche: il recupero del complesso dell’ex Tabacchificio, la cui realizzazione è già stata finanziata dal Pnrr con 5 milioni (alla progettazione di questa opera sono destinati 485mila euro); la costruzione del complesso residenziale per over 65, da realizzare a Marsciano nell’area della ex clinica Bocchini (intervento inserito dalla Regione tra le opere strategiche da finanziare con fondi del Pnrr: alla progettazione di questa opera sono destinati 245mila euro); la riqualificazione di piazza Mazzini a Marsciano, anch’essa già finanziata con risorse del Pnrr (alla progettazione sono destinati 30.500 euro).

Il finanziamento di tali progettazioni, reso possibile da uno scorrimento della graduatoria relativa al bando cui il Comune ha partecipato, eviterà a quest’ultimo, in particolare per il recupero dell’ex Tabacchificio, di dover sopperire con risorse proprie o con l’indebitamento a tutte o parte delle spese progettuali e permetterà di destinare alla esclusiva realizzazione dei lavori le somme già stanziate dal Pnrr per le opere.