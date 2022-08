Marsciano, Montagnoli subentra a Facchini in consiglio comunale

Il sindaco e il presidente del Consiglio hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro al nuovo consigliere Giorgio Montagnoli.

Il Consiglio comunale di Marsciano nella riunione di giovedì 11 agosto ha provveduto alla surroga del consigliere Angelo Facchini, del gruppo consiliare Lega, che nei giorni scorsi aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. A Facchini subentra Giorgio Montagnoli.

Il sindaco Francesca Mele e il presidente del Consiglio Vincenzo Antognoni, intervenendo nella seduta consiliare, hanno ringraziato il consigliere uscente Angelo Facchini per la qualità del lavoro che in questi tre anni di consiliatura ha portato avanti, in particolare quello fatto nell’ambito della materia cui era stato delegato, ovvero nella promozione e sostegno delle attività sportive del territorio, cosa che ha svolto in una fase resa estremamente difficile dall’emergenza sanitaria. Quindi il sindaco e il presidente del Consiglio hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro al nuovo consigliere Giorgio Montagnoli.