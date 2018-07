Marsciano, il centro storico si ripopola con musica, shopping e spettacoli

Umberto I°…what’s on? È questo il nome di un’iniziativa che vede protagonista il centro di Marsciano per i prossimi tre fine settimana. In particolare, sarà in via Umberto I e piazza del Catraione che si alterneranno a partire dalle ore 20.00 e fino alle 24.00, con la strada chiusa al traffico, musica, cibo e spettacoli. Non mancheranno, inoltre, occasioni per lo shopping. L’idea, partita da alcuni operatori del centro marscianese è stata fatta propria dalla locale Confcommercio e dall’Amministrazione comunale che ne ha garantito il patrocinio.

Ieri l’avvio dell’iniziativa con il concerto del gruppo Black Dreams mentre oggi, sabato 7 luglio, sarà la volta di Dj Duit in piazza del Catraione e della Banda e Majorettes “G. Biancalana” di Magione che si esibirà alle ore 21.15 in piazza della Vittoria. Quest’ultimo evento conclude una rassegna bandistica organizzata dalla Filarmonica Città di Marsciano. Per l’avvio dei saldi estivi, sempre oggi, è in programma anche l’apertura serale delle attività commerciali del centro storico, con traffico chiuso su tutta l’area dalle 20.00 alle 01.00.

Il successivo fine settimana inizierà venerdì 13 con lo spettacolo del gruppo Shiny Disco Ball in via Umberto I° mentre sabato 14 luglio si esibirà il gruppo “Electric Youth” in piazza del Catraione. Ultimo fine settimana in programma è quello di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 luglio. Il venerdì si esibirà in piazza del Catraione il gruppo “The broken tunes” e saranno presenti in strada, per tutta la serata, artisti, pittori e scultori. Alle ore 21.30 ci sarà anche la presentazione del romanzo “La foresta delle magus”. Sabato 21 luglio sempre in via Umberto I° un tuffo nella dance degli anni ’80 e ’90 con Dj Subicini. Appuntamento conclusivo domenica 22 in compagnia di Musica per i Borghi che presenta in piazza della Vittoria il concerto “Il nostro caro angelo” con Mogol e Custodie Cautelari, tutti insieme per una serata contro la violenza sulle donne.

“Questa iniziativa – afferma l’Assessore al Commercio del Comune di Marsciano, Francesca Filippetti – nasce per animare il centro storico con attività culturali e sostenere le attività commerciali presenti, puntando in particolare sulla capacità attrattiva di musica ed enogastronomia. Un grazie particolare a quanti, operatori commerciali e associazioni, si sono impegnati a organizzare e sostenere economicamente l’evento potendo contare sul coordinamento della Confcommercio cittadina guidata dalla presidente Patrizia Trequattrini”.

