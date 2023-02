Marsciano, cinquantenne trovato morto in casa - Tuttoggi

L'uomo non si era recato al lavoro, trovato morto mentre nell'abitazione era in corso anche un incendio: ucciso forse dal monossido di carbonio

Un uomo di circa 50 anni residente a Marsciano è stato trovato morto nella giornata di martedì all’interno dell’abitazione in cui viveva. L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo, dopo che l’uomo non si era presentato al lavoro.

Nell’appartamento era in corso un incendio ed i vigili del fuoco, oltre a spegnere le fiamme che hanno interessato l’abitazione, hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo, di origine straniera. Il personale del 118 accorso sul posto insieme ai carabinieri non ha potuto far altro che accertare il decesso del cinquantenne. Il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma secondo i primi riscontri, potrebbe essere stato intossicato dal monossido di carbonio scaturito da una stufa usata per scaldarsi e dalla quale sarebbe partito poi anche l’incendio.