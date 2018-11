Marconi Vintage, nel week end si accende la via dello shopping spoletino

Organizzazione in fermento per l’edizione 2018 del Marconi Vintage che pian piano prende forma e si prepara all’intenso week end di appuntamenti tra i quali spicca l’accensione delle luminarie natalizie che faranno brillare Viale Marconi per tutto il periodo delle feste e, come da tradizione spoletina, fino al giorno del Patrono San Ponziano.

L’Associazione Culturale Il Bruco, in collaborazione con il Comune di Spoleto, anche quest’anno ha messo in piedi un programma di iniziative che spazieranno dalle mostre culturali all’animazione per bambini, dalla musica all’enogastronomia.

Si inizierà sabato 24 a partire dalle ore 14:30. Due le mostre da visitare: ArtIn, che si dividerà tra lo Spazio Torti e i locali di Gasperini Arte, e Spoleto Come Eravamo, esposizione fotografica. Gli appuntamenti di sabato proseguiranno fino alla mezzanotte tra canti e balli e la presenza di una new entry, la scatenata marching band Gli Sbandati. I musicisti itineranti faranno compagnia al pubblico del Marconi Vintage anche domenica quando già dalla mattina sarà possibile godere dell’atmosfera retrò e dell’animazione dedicata ai piccini grazie alla partecipazione di alcune Associazioni Sportive del territorio.

Sempre presenti i food truck con le loro specialità dolci e salate provenienti da tutta Italia da poter gustare sul momento negli spazi appositamente allestiti.

Chiunque vorrà potrà vestirsi a tema e partecipare al concorso contattando uno dei seguenti numeri 3406252384, 3288382879, 336635654. L’evento terminerà alle ore 20 di domenica.

Sulla pagina Facebook Il Bruco Spoleto programma, partecipanti e aggiornamenti.

