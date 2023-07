Manutenzioni a Spoleto, la mappa degli interventi di Ase

Decespugliazione, sistemazione buche, pulizia delle cunette stradali, verde pubblico: le attività dell'Ase per questa settimana

Continuano anche in questa settimana gli interventi dell’Ase Spoleto per la pulizia delle strade, l’illuminazione pubblica e la manutenzione del verde pubblico. Un programma di lavori che comprende il taglio dell’erba, la sistemazione della segnaletica stradale e delle aree verdi cimiteriali.

Sette le vie interessate da interventi di decespugliazione (via Benedetto Croce, via dei Filosofi – da via della Repubblica al sottopasso della ferrovia, strada di Pompagnano, strada di Pincano, via Mario Laureti, strada delle Corone e strada di colle la Pittura), mentre sei sono le vie dove verranno sistemate le buche (strada di Borgiano, strada del cimitero di Sant’Angelo a Montebibico, strada interna all’abitato di Montebibico, strada di San Filippo) e pulite le cunette ed i chiavicotti (strada di San Silvestro e Strada di San Filippo).

Per quanto riguarda il verde pubblico, da parte di Ase è previsto il taglio dell’erba in via Svizzera, piazzale Europa e via Danimarca, la potatura delle siepi in via Tito Sinibaldi e alla scuola dell’Infanzia Collodi, l’innaffiamento delle fioriere presenti in città e la sistemazione dell’area verde al cimitero di San Sabino.

Tra gli altri interventi in programma questa settimana ci sono anche il montaggio del palco nel cortile del Complesso Monumentale di San Nicolò per gli eventi di Accade d’estate a Spoleto, la tinteggiature degli uffici tecnici comunali nella sede di piazza della Genga, la sistemazione della segnaletica stradale per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi e la messa a disposizione della segnaletica mobile in base alle richieste della Polizia municipale.