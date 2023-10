Manutenzione straordinaria a due impianti sportivi delle frazioni - Tuttoggi.info

Lavori alla copertura dell’impianti “Don Andrea Petruccioli” di Morgnano e al campo sportivo “Ivo Rutili” di San Giovanni di Baiano.

Sono due gli interventi relativi agli impianti sportivi deliberati nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. Il primo riguarda l’impianto di Morgnano “Don Andrea Petruccioli” che necessita di lavori di manutenzione straordinaria alla copertura.

Dopo il sopralluogo effettuato nel luglio scorso, alla presenza dei tecnici dell’ufficio manutenzioni e del personale dell’ufficio sport, l’associazione sportiva Bacigalupo ha presentato al Comune di Spoleto il computo metrico con i lavori necessari a risolvere la problematica relativa alle infiltrazioni d’acqua. L’intervento, che prevede l’impermeabilizzazione della copertura dell’impianto, verrà finanziata dal Consorzio BIM del “Nera e Velino” per un totale di € 5.000,00.

Intervento analogo al campo sportivo “Ivo Rutili” di San Giovanni di Baiano. Anche in questo caso si tratta di lavori di manutenzione straordinaria alla copertura, verificati dopo il sopralluogo effettuato durante l’estate a seguito del quale la società sportiva U.S.D. Superga 48 ha presentato la documentazione tecnica, completa di planimetria, documentazione fotografica e computo metrico.

L’intervento, il cui costo sarà di poco superiore ai € 17.000,00 (precisamente € 17.086,91), verrà finanziato dal Comune di Spoleto con le somme previste per la manutenzione straordinaria delle palestre e degli impianti sportivi.

“Come previsto nelle Linee programmatiche di mandato 2021 – 2026, per quanto riguarda la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio pubblico e privato, stiamo intervenendo per risolvere una serie di problematiche presenti in alcuni impianti sportivi del territorio – ha spiegato il vicesindaco con delega allo sport, Stefano Lisci – Stiamo cercando di rendere le strutture sportive funzionali, affinché i tanti ragazzi e ragazze della città possano usufruire regolarmente di spazi sistemati e riqualificati. Ringrazio le società sportive Bacigalupo e U.S.D. Superga 48 per la collaborazione e la disponibilità che, come concordato in sede di sopralluogo, hanno provveduto con i propri tecnici alla preparazione della documentazione necessaria”.

I lavori, che inizieranno in entrambi gli impianti nei prossimi giorni, termineranno entro la fine del mese di novembre.