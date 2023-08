Mancano 10 giorni alla SpoletoNorcia in MTB dei 10 anni - Tuttoggi.info

Il più grande evento ciclistico e cicloturistico del Centro Italia, nel magnifico territorio umbro dominato dalla superba Vecchia Ferrovia

È partito il countdown per La SpoletoNorcia in MTB, il più grande evento ciclistico e cicloturistico del Centro Italia che il prossimo 3 settembre celebra i suoi primi 10 anni, sostenuta anche quest’anno da Pietro Coricelli, azienda olearia ambasciatrice dell’oro verde Made in Italy nel mondo.

È prevista una grande festa fin da venerdì 1° settembre, quando si aprirà il Village in Piazza Garibaldi e La SpoletoNorcia in MTB X Edition verrà inaugurata alla presenza delle Autorità e degli sportivi e aficionados che hanno partecipato a tutte le edizioni, dal 2014 a oggi, di una manifestazione da sempre sostenibile e inclusiva, nata dall’iniziativa di un gruppo di appassionati per valorizzare un territorio ricchissimo e unico, dominato dalla spettacolare Vecchia Ferrovia, convertita con successo e lungimiranza in tracciato ciclopedonale.

La decima edizione si annuncia particolarmente partecipata, avendo già superato – in anticipo sulle attese degli organizzatori – l’obiettivo di 1500 iscritti, tra questi, grandi atleti che si sfideranno nella categoria Elite della SN CUP, come il campione del mondo Tiago Ferreira, Giuseppe Panariello, Franco Casella, Mattia Toccafondi e molti altri.

Ma se l’evento propriamente ciclistico si svolge domenica 3 settembre – agonistica a cronometro e cinque percorsi aperti a tutti e diversi per difficoltà, incluso un tracciato “Family” il cui ricavato andrà come ogni anno all’associazione Il Sorriso di Teo – il 1° e il 2 settembre La SpoletoNorcia Village si anima di momenti di incontro, spettacolo, musica e buon cibo.

I talk show moderati da Ludovica Casellati, direttore artistico della manifestazione, tratteranno di temi quali l’inclusività e la sicurezza stradale, la sostenibilità e la promozione del territorio con la partecipazione di ospiti dello sport, della cultura e della televisione, tra questi Peppone Calabrese di Linea Verde, Osvaldo Bevilacqua giornalista e autore televisivo e Monia Amadori, chef della scuola di cucina Cooking Passion.

Come sempre ciclogiochi con pump track e gimcana per i più piccoli, che potranno anche cimentarsi in una gara loro dedicata per le vie della città. In piazza anche i workshop a cura di Bikeitalia e organizzati da ConSpoleto per imparare a prendersi cura della propria bicicletta, tra meccanica d’emergenza, manutenzione e la preparazione atletica per il benessere dei ciclisti di ogni livello. Numerose anche le iniziative Enjoy Spoleto (organizzate dal Comune di Spoleto) per scoprire la città a piedi e in bicicletta, con l’organizzazione di viste culturali, trekking e pedalate in città, con guide e cicloguide.

Prevista anche l’apertura straordinaria del Museo della Ferrovia Spoleto-Norcia.

Nel Village anche la Federazione Ciclistica Italiana con uno stand per dare tutte le informazioni e i gadget. Verrà anche allestito un percorso dove i bambini potranno provare le piccole bike fornite dalla Federazione: piccoli ciclisti crescono!

Ma la grande festa per i 10 anni de La SpoletoNorcia in MTB sarà soprattutto una celebrazione delle eccellenze gastronomiche del territorio, con gli aperibike e gli assaggi per il pubblico per tutta la durata della manifestazione: degustazioni di olio presso lo stand Pietro Coricelli e streetfood e mercato contadino e vendita diretta a cura di Coldiretti Umbria Campagna Amica.

Qui tutte le info sul programma de La SpoletoNorcia in MTB 2023

Alcuni dettagli:

Venerdì 1° settembre 2023, a partire dalle ore 18,30

Tavola rotonda – SN Inclusiva con la partecipazione di Cristian Baroni, Responsabile del progetto Il Sorriso di Teo, Charity Partner de La SpoletoNorcia in MTB; Luca Panichi, Atleta e testimonial La SpoletoNorcia in MTB; Alessandro Cresti atleta, Rider 4 SM.

Talk “Inclusività e sicurezza, due argomenti imprescindibili per lo sviluppo del cicloturismo nel nostro territorio”

Proiezione di “Save Kids Lives” di Luc Besson: una riflessione sulla sicurezza stradale dei bambini in tutto il mondo.

Interventi di Marco Scarponi, Fondazione Michele Scarponi – La sicurezza stradale in bici; Francesco Ciro Scotto, direttore studi e ricerche della Fondazione Caracciolo; Daniela Isetti, Unione ciclistica internazionale; Andrea Tomasoni, Presidente e CEO Remoove – mobilità inclusiva e sostenibile; Stefano Lisci, Vicesindaco Comune di Spoleto e Assessore Vigilanza e sicurezza della Città e del territorio; Luigina Renzi, Assessore al Benessere e innovazione sociale.

La partership avviata lo scorso anno con Remoove contribuisce a rendere l’evento sempre più accessibile, sostenibile e inclusivo: in occasione della X edizione della SpoletoNorcia in MTB, Remoove consegnerà all’Associazione “Il sorriso di Teo” un tandem pensato per creare esperienze di condivisione e che permette a ciclisti di diverse abilità di godere dei suggestivi paesaggi umbri. Il mezzo accessibile è stato acquistato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

Happy hour MastriBirrai Umbri / Coldiretti Umbria Campagna Amica

Sabato 2 settembre 2023

Al mattino, dalle 9

Prima edizione della Enjoy Spoleto SN TRAIL, manifestazione podistica di corsa in montagna sulla Vecchia Ferrovia, organizzata da S.S.D La SpoletoNorcia e A.S.D. 2S Atletica Spoleto con il Comune di Spoleto e la collaborazione del Centro Nazionale Sportivo Libertas: già superate le 300 iscrizioni per i due percorsi competitivi – SN HARD e SOFT TRAIL, validi come prova della Top Runners Challenge-Etruscan Cup 2023 – mentre sono previsti anche due percorsi non competitivi (a passo libero, corsa/camminata/nordic walking) incluso un percorso urbano che toccherà alcuni dei punti più suggestivi della città di Spoleto, in collaborazione con Spoleto Cammina e Coldiretti Umbria Campagna Amica. La quota di partecipazione del percorso cittadino sarà devoluta in beneficenza all’associazione Il Sorriso di Teo.

Nel pomeriggio, dalle 17,30

Ricette semplici e veloci per chi pratica sport e per uno stile di vita sano

ShowCooking di Monia Amadori, chef della scuola di cucina Cooking Passion e grande appassionata di bicicletta, che illustrerà ingredienti e tecniche per mantenere intatto il valore nutrizionale del cibo come riserva di macro e micro nutrienti.

Buono è sano

ShowCooking con Peppone Calabrese di Rai Linea Verde

Un evento in collaborazione con Umbria & Bike e l’azienda olearia Pietro Coricelli, main partner della manifestazione.

Talk Piccoli grandi progetti con un unico comune denominatore, la qualità

Intervengono Peppone Calabrese, conduttore RAI Linea Verde; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Osvaldo Bevilacqua, giornalista e autore televisivo; Chiara Coricelli, CEO Pietro Coricelli S.p.A.; Angelo Mellone, giornalista e scrittore; Maria Rita Grieco, Vice direttore Rai 1; Lello Ferrara ex ciclista professionista, protagonista del GIRO E; Ruggero Cazzaniga, Vice Presidente FCI; Marcello Tolu, Segretario Generale FCI; Matteo Zoppas, Presidente ICE; Andrea Sisti, Sindaco di Spoleto; Giovanni Maria Angelini Paroli, Assessore al Turismo.

Domenica 3 settembre 2023

Il grande giorno de La SpoletoNorcia in MTB prende il via alle 8,30, quando da Piazza Garibaldi cominceranno a partire gli atleti della SN CUP agonistica, prima i campioni della categoria Elite – juniores, donne e master – e poi man mano gli iscritti ai percorsi cicloturistici, fino ai partecipanti del percorso Family. Per ultimi partiranno gli allievi/esordienti della SN CUP Next Gen, un’altra novità de La SpoletoNorcia in MTB X Edition.

Sarà una mattina supercolorata grazie anche al nuovo logo creato per l’occasione – due linee parallele che tracciano le iniziali S e N e rievocano le rotaie della Vecchia Ferrovia, un “binario astratto” che compie un viaggio immaginario tra l’incanto e i colori del territorio – che campeggia anche sulla maglia tecnica, fornita dalla Gobik, già diventata un capo da collezione per gli appassionati.

Tutte le premiazioni avranno luogo nel pomeriggio, precedute da un “Pasta Party con musica e birra.

Le iscrizioni sono ancora aperte

Nella sezione accomodation, la possibilità di prenotare pacchetti di soggiorno in hotel, agriturismo, b/b, case vacanza.

La SpoletoNorcia in MTB non si esaurisce con le date di settembre ma è un progetto che abbraccia l’intero anno con percorsi di cicloturismo permanente, proposte di turismo lento e sostenibile per borghi e comunità e servizi per il cicloturista riuniti sotto il marchio SN365 (SpoletoNorcia 365 giorni). Info: SpoletoNorcia Percorsi permanenti

La SpoletoNorcia in MTB X Edition si svolge con il patrocinio del Comune di Spoleto e della Regione Umbria, con la partnership dell’azienda olearia Pietro Coricelli, il supporto di MastriBirrai Umbri, Eurospin, Coldiretti Umbria Campagna Amica, Vuscom Luce e Gas e con la fattiva collaborazione di partner tecnici quali Poc, Garmin, Gobik, Olympia.