Maltrattava compagna e madre, arrestato in flagranza - Tuttoggi.info

Nella notte tra il 14 ed il 15 agosto scorsi, ad Alviano, i Carabinieri di Montecchio hanno arrestato uno straniero ritenuto responsabile, nella flagranza, del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.
La segnalazione è arrivata intorno alla mezzanotte alla Centrale Operativa, tramite 112, con una richiesta di intervento da parte di una donna straniera, che riferiva di esser stata aggredita dal proprio figlio dopo che lo stesso, in palese stato di alterazione etilica, aveva già ingiuriato la compagna, costringendola a fuggire di casa insieme ai due figli minori.