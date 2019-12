Maltempo, pioggia e vento mettono a dura prova i Vigili del fuoco - Tuttoggi

Anche la provincia di Terni è stata interessata dall’ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo tutta l’Umbria. Il centralino dei Vigili del fuoco continua a squillare senza sosta, ma al momento non si registrano criticità. Le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate in tutto il territorio provinciale, dove si segnalano frane, smottamenti, alberi caduti o pericolanti e allagamenti.

Come accade spesso in questi casi, le zone più colpite sono quelle dei paesi intorno alla conca, in particolare Narni e Amelia.

Numerosi anche gli interventi nel comprensorio di Orvieto, dove il distaccamento locale sta cercando di evadere tutte le richieste dei cittadini.

Al momento, comunque, non si registrano situazioni di particolare criticità.