Maltempo, pioggia e allagamenti, vento e grandine - Tuttoggi.info

Dalla tarda serata di giovedì, per tutta la notte e nella mattinata di venerdì (quando è arrivata anche la grandine) la zona del Perugino è stata sferzata da bombe d’acqua e forti raffiche di vento.

Monitorare in particolare le zone a ridosso del fiume Tevere, con i sottopassi dei Ponti sorvegliati speciali. In particolare a Ponte San Giovanni, dove la viabilità è interessata dai lavori sui passaggi a livello. La situazione più critica è stata segnalata in via Stoppani.

Dall’altra parte, tombini che non hanno retto l’afflusso di acqua nella zona di Prepo e in via Settevalli.

Diverse anche le richieste di intervento per rami pericolanti. Alcuni residenti li hanno rimossi autonomamente per evitare che potessero cadere su persone o mezzi di passaggio.

Il bollettino dei vigili del fuoco

Gli interventi dei vigili del fuoco si sono concentrati maggiormente nell’area tra Perugia e Magione. Per alberi e coppi pericolanti e allagamenti di scantinati, per lo più. Recuperata anche un’auto.

Richiamato anche il personale libero per fronteggiare l’emergenza, visto che nel pomeriggio sono previste nuove precipitazioni.

(notizie in aggiornamento)