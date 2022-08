Maltempo, nubifragio a Narni. Albero caduto blocca circolazione. Interventi dei Vigili del fuoco anche a Collepizzuto a Sangemini

I Vigili del fuoco di Terni stanno intervenendo nella zona del narnese per alcuni interventi per un violento nubifragio. In particolare un grosso albero è caduto in strada di San Faustino bloccando la circolazione; allagata strada delle Pretare che costeggia il lago di Narni mentre altri alberi pericolanti sono segnalati a Collepizzuto a Sangemini.

foto archivio