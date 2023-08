Maltempo, lavori sulla Terni-Rieti e chiusura SS79bis Ternana - Tuttoggi.info

Terni-Rieti, Anas a lavoro all'altezza dello svincolo per Piediluco dopo l'ondata di maltempo dello scorso giugno

A partire da lunedì prossimo, 7 agosto, sulla strada statale 79bis “Ternana” (direttrice Terni-Rieti) saranno eseguiti i lavori di ripristino definitivo del corpo stradale nel tratto in prossimità dello svincolo di Piediluco, danneggiato durante l’ondata di maltempo che ha colpito la zona lo scorso giugno.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, il tratto sarà provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Il completamento è previsto entro domenica 13 agosto.

Percorsi alternativi sulla Terni-Rieti

Il traffico sarà deviato con indicazioni sul posto, con percorsi differenziati per i mezzi pesanti.

Nel dettaglio, il traffico proveniente da Terni e diretto a Rieti sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo Valnerina (km 25,600) per poi proseguire sulla SP209 e successivamente sulla ex SS79 “Ternana” (località Marmore). Le autovetture e i mezzi pesanti con massa inferiore a 10 tonnellate potranno rientrare allo svincolo di Colli sul Velino; i mezzi pesanti con massa superiore a 10 tonnellate e inferiore a 25 tonnellate dovranno proseguiranno sulla strada provinciale 1 “Reopasto” con rientro allo svincolo di Greccio; i mezzi pesanti con massa superiore a 25 tonnellate, infine, dovranno invece rientrare allo svincolo di Contigliano.

Il traffico da Rieti

Il traffico proveniente da Rieti e diretto a Terni sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Colli sul velino. Le autovetture e i mezzi di massa pesanti con massa inferiore a 10 tonnellate proseguiranno sulla ex SS79 “Ternana” passando per la località Marmore e successivamente sulla SS3 Flaminia con rientro sulla SS79bis in località San Carlo (Terni); i mezzi pesanti con massa superiore a 10 tonnellate proseguiranno invece sulla SP4 e sulla SR79 fino alla località Marmore e successivamente sulla SS79 “Ternana” e sulla SS 3 Flaminia con rientro sulla SS79bis in località San Carlo.