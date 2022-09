Maltempo in provincia di Terni, numerosi interventi dei vigili del fuoco

Effettuati nelle prime ore del giorno già 15 interventi ed altrettanti sono in attesa dopo l'ondata di maltempo di questa notte

Il maltempo ha colpito sin dalla notte la provincia di Terni, con numerosi interventi effettuati e ancora in corso da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale.

A partire dalle 4 del mattino e fino alla prima mattinata di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in 15 diverse situazioni per la rimozione di rami e di piante pericolanti, mentre altrettanti dovranno essere effettuati nel corso della mattinata. In particolare sono in corso di effettuazione da parte dei pompieri 6 interventi nell’Orvietano, altrettanti nel Narnese e 3 a Terni, in particolare nella zona di Sabbione e Collescipoli.