Suv contro la vetrina di Fratticioli: “Sette spaccate in neanche un anno”

Nel negozio di via Piccolpasso rubato materiale fotografico per circa 80mila euro, la lettera dei titolari esasperati

Hanno usato un Suv come ariete e sfondare la vetrina, per poi rubare dall’interno del negozio le costose attrezzature fotografiche. Un colpo da circa 80mila euro, nonostante i ladri siano stati poi messi in fuga da un residente. Oltre al danno causato, con il cancello e la grande vetrata danneggiati.

I ladri sono entrati in azione all’alba di venerdì nel negozio di Fratticioli, storico fotografo perugino, di via Piccolpasso, in zona Settevalli.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, collegate al cellulare del titolare insieme all’allarme. Il Suv è entrato nel piazzale in retromarcia, dopo aver abbattuto il cancello. Poi contro la vetrata. A quel punto sono scesi i ladri a volto coperto ed hanno fatto incetta del costoso materiale fotografico, prima di essere appunto messi in fuga da un residente.

“Sette spaccate nel giro di neanche un anno” lo sfogo della madre del titolare, in una lettera indirizzata ai giornali in cui denuncia questo ennesimo furto subito. “Ci hanno devastato il negozio” scrive. E poi subito al lavoro, per riparare i danni e tenere aperto il negozio, tra rabbia, frustrazione ma anche determinazione a non darla vinta ai malviventi.