Meteo weekend, sabato giornata dal tempo instabile e nuvolosità irregolare | Piogge sparse - Tuttoggi.info

Umbria

Sabato. Giornata all’insegna del tempo instabile con nuvolosità irregolare sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi. Graduale miglioramento dalla serata con schiarite sempre più ampie.

Domenica. Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile con cieli a tratti coperti e piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni e temporali diffusi, più intensi sull’Emilia Romagna. In serata tempo in miglioramento ma con residui fenomeni. Ampie schiarite nella notte su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali, con piogge sparse sui versanti Tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con residue piogge su Umbria, Marche e Abruzzo. Migliora nella notte, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge, più asciutto sulle regioni ioniche. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, fenomeni più sporadici sulla Sardegna. In serata e in nottata ancora instabilità con piogge sparse sulle regioni peninsulari, ampie schiarite sulle Isole Maggiori.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo.

