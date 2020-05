Maltempo in arrivo, piogge e temporali su tutta Italia - Tuttoggi

La goccia fredda in procinto di raggiungere la nostra penisola subirà un ulteriore approfondimento dando origine a piogge e temporali diffusi su quasi tutto il territorio italiano.

I fenomeni si estenderanno anche alle ore serali specie sui settori costieri: le precipitazioni attese saranno generalmente molto intense e talvolta accompagnate da attività elettrica nonché da improvvisi colpi divento.

Il nocciolo depressionario tenderà nella giornata di domani spostarsi verso Est lasciando spazio ad un primo miglioramento sulle regioni nord-occidentali.

Situazione diversa sulle zone centro-meridionali ove sono attese ancora piogge anche di forte intensità. Secondo le ultime indicazioni dei modelli il fine settimana potrebbe essere caratterizzato dal ritorno dell’anticiclone.

Le previsioni per il 20 maggio

Umbria

Condizioni di tempo instabile nella giornata con piogge estese su tutta la regione al mattino, fenomeni anche intensi nelle ore pomeridiane. Miglioramento atteso nelle ore serali.

AL NORD



Tempo instabile specie al mattino sull’Emilia Romagna con piogge diffuse, migliore altrove con schiarite ad ovest. Residue precipitazioni al pomeriggio, migliora in serata salvo locali piogge tra Veneto e Friuli.



AL CENTRO



Giornata perturbata al centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e piogge diffuse. Possibili temporali al pomeriggio sui settori interni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Miglioramento in nottata.



AL SUD E SULLE ISOLE



Giornata all’insegna del maltempo con piogge e temporali su tutte le regioni. Fenomeni più intensi sulla Campania, Sardegna, Molise, Puglia e Basilicata.



Temperature in sensibile calo al centro-sud Italia.

Www.centrometeoitaliano.it

