Maltempo, allerta arancione da domani in Umbria

La Protezione civile regionale comunica che, sulla base delle previsioni disponibili, è stato emesso dal Dipartimento nazionale un avviso di condizioni metereologiche avverse che prevede dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti meridionali e precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale.

Le precipitazioni saranno accompagnate, inoltre, da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dati i fenomeni previsti e in atto, è stata disposta per l’Umbria (ordinanza n. 4 del 15/11/2019) l’allerta arancione per domani, sabato 16 novembre 2019, e dopodomani su tutte le zone di allerta per rischi idraulico e idrogeologico.

L’ordinanza, l’avviso e il bollettino di criticità e l’avviso di condizioni meteorologiche avverse sono consultabili sul sito web del Centro Funzionale www.cfumbria.it.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate, sono gestite insieme alle strutture locali di protezione civile, in contatto con le quali la Regione Umbria seguirà l’evolversi della situazione. Sarà garantita presso il Centro Regionale di Protezione Civile, l’attività H24 del Centro Funzionale e della Sala Operativa Unica Regionale.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Umbria è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni ed è disponibile sul sito web del Centro Funzionale il monitoraggio dell’evento nell’omonima sezione. Le norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo sono consultabili sul sito web

del DPC (http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/meteo-idro/sei-preparato).

