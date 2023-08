Lunedì a Sant'Eraclio i funerali di Ivan Loisin - Tuttoggi.info

Fissati i funerali del 36enne di Foligno morto in un incidente stradale e per cui è stata promossa una raccolta fondi

Si terranno lunedì 21 agosto a Sant’Eraclio i funerali di Ivan Loisin, l’atleta di Foligno morto il 16 agosto in un incidente stradale avvenuto in Toscana. Le esequie sono fissate alle ore 15 nella chiesa di San Marco.

Ivan Loisin, 36 anni, era un atleta professionista di arti marziali; di origini moldave, da moltissimi anni viveva nella città della Quintana ed era molto conosciuto. Era stato anche consigliere nel direttivo dell’Avis di Foligno. Per la stagione estiva stava lavorando in un locale notturno di Forte dei Marmi come buttafuori. E’ proprio in Versilia che ha perso la vita, in un incidente stradale che lo ha visto – in sella al suo scooterone – scontrarsi con un’auto. L’associazione sportiva di cui faceva parte da 20 anni, l’Accademia Foligno Mixed Martial Arts ha lanciato una raccolta fondi per le spese relative ai funerali, a cui già in diversi hanno aderito. Si può contribuire attraverso l’iban IT03D3253203200006571221553 intestato all’Accademia Foligno, presso la cui sede sono a disposizione in modo trasparente tutte le informazioni sulle donazioni ricevute.