“L’Umbria ha reagito e ha detto basta” Intervista alla senatrice Fiammetta Modena

A pochi giorni dall’elezione in Umbria della nuova governatrice Donatella Tesei che con il 57,5% ha sconfitto il candidato a Presidente proposto dai dem e dai grillini vincenzo Bianconi, la senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia commenta a TuttOggi.info l’analisi dei flussi.

Dopo il successo elettorale, cosa ci si aspetta da questo cambio di passo dell’Umbria?

L’analisi dei flussi che è stata fatta immediatamente dopo la vittoria dà una indicazione molto chiara e cioè che il voto è stato motivato più che dallo scandalo sulla santità dal fatto che ci si aspetta una risposta precisa rispetto al lavoro e allo sviluppo della regione.

C’è stata anche una necessità, percepita in modo forte, secondo lei, di cambiare la classe politica, aldilà dell’ideologia?

Si. C’è stata anche la volontà di cambiare le facce. Su questo non c’è il minimo dubbio. Si è visto anche da quanto ha inciso il voto nei confronti di candidature giovani. Il cambiare è però legato ad una forte spinta di disagi che c’è dietro.

Forza Italia ha avuto un peso importante nella coalizione. Cosa arriverà dopo?

Siamo rimasti molto soddisfatti perché era il dato che avevamo acquisito nelle precedenti amministrative e alle Europee. Ovviamente abbiamo intenzione di dare un forte contributo a quello che sarà anche l’esecutivo della Presidente. E’ un progetto di cambiamento dell’Umbria al quale siamo fermamente intenzionati a partecipare con tutte le energie che abbiamo messo in campo, e mi riferisco a giovani amministratori. Sicuramente il consigliere Roberto Morroni avrà un ruolo importante..

Per noi Roberto può fare tutto. Poi ci saranno i tavoli deputati per decidere. Ma lui ha avuto un ottimo risultato e siamo rimasti molto contenti per lui perché ha ottenuto un riconoscimento notevole, un premio per il suo impegno. A dire il vero, lo hanno avuto tutti. Ognuno nel proprio territorio ha avuto un grande riconoscimento elettorale, da Foligno, a Marciano, a Spoleto, a Terni. Ciò vuol dire che sono ottimi amministratori e possono dare comunque, poi si vedrà in quale forma, un contributo concreto all’amministrazione della presidente.

Abbiamo davvero una buona classe dirigente. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno.

Come si svilupperà il legame tra Roma e il territorio?

Sono sicura che Donatella Tesei sarà una presidente molto attenta per cui chiamerà, ogni volta che sarà necessario, sia i parlamentari del governo che dell’opposizione perché se c’è da lavorare per l’Umbria, dobbiamo essere uniti.

Credo che la presidente sarà centrale in questo e le sue azioni coordinate saranno fondamentali per fare il lavoro parlamentare. Di questo, in questi anni, si era persa l’abitudine. Si percepiva una distanza tra Roma e la regione. Sono certa che non sarà così con noi. Ci sono molti temi su cui lavorare.

Allora ci tenga aggiornati.

Lo faro’. Intanto si tengo a ringraziare gli elettori, i candidati e davvero tutti quelli che hanno riposto fiducia i noi. Non li deluderemo.

[Intervista di Sara Cipriani e Daniela Caprino]

