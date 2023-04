“L’Umbria che spacca” X, lancia la sesta edizione del “COOP Music Contest” - Tuttoggi.info

Il contest ha da sempre l’obiettivo di portare sotto le luci del festival il meglio della scena musicale umbra, e dare a giovani musicisti la possibilità di aprire a headliner come Verdena (1 giugno), Finley (3 giugno) e altri big che saranno annunciati prossimamente.

Una ghiotta opportunità, quella di salire sul palco principale del festival (Giardini del Frontone), per chi realizza musica originale in Umbria. Si potrà partecipare anche se non si ha nulla di pubblicato (online o offline). Il concorso è aperto anche a coloro che provengono da altre regioni ma con attività musicale che si svolge prevalentemente in Umbria.

Tre le categorie con cui si può partecipare: band (da due persone in poi), solista o producer. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio.

“L’Umbria che Spacca” (in programma quest’anno in diverse location del centro storico perugino per quattro giorni dal 29 giugno al 2 luglio) è ideato, sviluppato e promosso dalla Roghers Staff Associazione di Promozione Sociale (APS).

L’edizione 2023 è realizzata con il contributo di Regione Umbria, Comune di Perugia, e con il patrocinio di Galleria Nazionale dell’Umbria, Direzione Regionale Musei Umbria, Università degli Studi di Perugia, Adisu Umbria, Fai – Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Perugia, Fai – Fondo Ambiente Italiano Giovani Delegazione di Perugia.

Prosegue anche quest’anno la partnership con Radio Subasio ancora radio ufficiale dell’evento.

Sponsor: Mastri Birrai Umbri, Coop Centro Italia. Partner: Testone.

Biglietti per i Verdena (1 luglio) disponibili sul sito del festival→ www.umbriachespacca.it

